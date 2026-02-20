«الحصة الأخيرة».. من برنامج إلى دراما رمضانية

بدأ «الحصة الأخيرة» فصلًا جديدًا على قناة السعودية بعد انتقاله من فكرة برنامج تلفزيوني في موسمه الأول إلى عمل درامي كامل يُعرض ضمن الخارطة الرمضانية للعام الجاري.

وبثَّت القناة الحلقة الأولى، الخميس، من المسلسل الذي يأتي بطابع اجتماعي كوميدي، ويُعرض يوميًّا عند الـ 06:45 مساءً طوال شهر رمضان، في خطوة تعكس توجه هيئة الإذاعة والتلفزيون نحو إعادة تقديم الأفكار بأسلوب أكثر عمقًا وقربًا من الواقع.

وتدور أحداث العمل داخل مدرسة حكومية للبنين في مدينة الرياض، إذ تتقاطع القصص بين المواقف الدراسية والتجارب الإنسانية والذكريات التي صنعت ملامح الشخصيات، في طرح يجمع بين الطرافة والبعد الاجتماعي الهادف.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما السعودية، من بينهم فيصل الدوخي، علي الحميدي، نواف الشبيلي، سعيد الوهيبي، نهار المولد، محمد الدخيل وعبد الرحمن الشهري، إلى جانب وجوه شابة.

ويأتي «الحصة الأخيرة» ضمن توجه هيئة الإذاعة والتلفزيون لدعم صناعة الدراما المحلية عبر تطوير المحتوى وتمكين الكفاءات الوطنية، وتقديم أعمال تعكس الهوية السعودية بصياغة معاصرة تعزز حضور الدراما محليًّا وعربيًّا.