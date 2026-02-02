كاريلي يتحدى الشباب بذكرى الخماسية

يدخل البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، مواجهاته أمام الشباب مستندًا إلى تفوق رقمي ملحوظ سجله خلال فترتين تدريبيتين في الملاعب السعودية مع الوحدة والاتحاد، وهو الذي تتلمذ على يد نخبة من المدربين البرازيليين العملاقة أمثال مينيزيس وتيتي.

وواجه كاريلي، المولود في 26 سبتمبر 1973، بمدينة ساو باولو البرازيلية الفريق العاصمي في 4 مناسبات رسمية، نجح خلالها في تحقيق الانتصار مرتين، مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، وسجَّلت الفرق التي أشرف عليها 8 أهداف في شباك الشباب، بينما استقبلت مرماه 4 أهداف.

وبدأت رحلة كاريلي مع هذه المواجهات حينما كان مدربًا للوحدة في موسم 2018ـ2019، وتعثر في اختباره الأول بعد أن خسر اللقاء بنتيجة 0ـ1 ضمن الجولة الخامسة من الدوري، ليتوقف رصيده عند ذلك الحد مع الفريق الوحداوي قبل انتقاله إلى محطته التالية.

بعد توليه القيادة الفنية لفريق الاتحاد، تغيَّرت ملامح النتائج بشكل جذري لصالح المدرب البرازيلي، إذ حقق في أول لقاء له مع أصفر جدة ضد الشباب فوزًا عريضًا بنتيجة 5ـ1 خلال منافسات الدور الثاني من موسم 2019ـ2020، وهو الانتصار الأكبر في سجل مواجهاته المباشرة أمام الفريق العاصمي، وفي الموسم التالي 2020ـ2021، واصل كاريلي الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام الشباب للمباراة الثالثة على التوالي، حيث انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي 1ـ1، قبل أن يعود في الدور الثاني ويقتنص نقاط المباراة كاملة بالفوز بنتيجة 2ـ1، ليؤكد سيطرته التكتيكية خلال فترة وجوده مع النادي الجداوي.

وتوزعت أهداف الفرق التي دربها كاريلي بواقع هدف وحيد مع الوحدة وسبعة أهداف مع الاتحاد، في حين حافظت دفاعاته على توازن نسبي باستقبال هدف واحد في ثلاث مباريات مختلفة، باستثناء المباراة التي خسرها في بداياته.