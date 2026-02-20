معتوق يفضّل مغادرة الشباب.. وينتظر العرض الثاني

دخل عبد الله معتوق، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الفترة الحرة في 8 فبراير، ورفض العرض المقدم من ناديه، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ لاعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يمتلك عرضًا أفضل من الناحية المالية من أحد الأندية، وينتظر وصول العرض الثاني قبل حسم وجهته المقبلة.

وخاض معتوق 11 مباراة مع الشباب في الموسم الجاري بدوري روشن السعودي وكأس الملك، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف أو صناعة آخر، وسط رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة تمنحه دقائق أكثر وفرصة أوسع للظهور.