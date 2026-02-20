المطرفي لـ«الرياضية»: إصابة ديميرال معقّدة.. لا تستعجلوا عودته

شدَّد الدكتور أحمد المطرفي، رئيس لجنة التواصل في الاتحاد السعودي للطب الرياضي، على ضرورة عدم استعجال عودة التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى المباريات، مشيرًا إلى أنَّ إصابته تُعد من الحالات المعقدة في ملاعب كرة القدم.

وأوضح لـ«الرياضية» المطرفي أنَّ إصابة ديميرال في العضلة الضامة تُعد من الإصابات الشائعة وذات النمط المتكرر، مبينًا أنَّ المنطقة المصابة حسّاسة وقد تتسبب في انتكاسة مستقبلية إذا لم يخضع اللاعب لعودة تدريجية ومدروسة.

وزاد المطرفي: «الأفضل عدم الاستعجال على اللاعب، فالمنطقة المصابة حساسة، وأي تكرار للإصابة قد ينعكس سلبًا على مسيرته لاحقًا».

وغاب ديميرال للمرة الثامنة على التوالي عن الأهلي بعدما بدأ ابتعاده منذ مواجهة الخليج ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، فيما كانت آخر مباراة غاب عنها لقاء النجمة في الجولة الـ 22، الذي انتهى بفوز الأهلي 4ـ1 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الخميس.