ثيو يدخل حسابات الهلال في «كلاسيكو» الاتحاد

رجحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، دخول الفرنسي ثيو هرنانديز، الظهير الأيسر لفريق الهلال الأول لكرة القدم، مع بقية زملائه اللاعبين المعسكر الخاص بمواجهة الاتحاد، السبت، بعد اكتمال جاهزيته.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهازين الطبي والفني في النادي العاصمي منحا اللاعب، الجمعة، الضوء الأخضر للمشاركة في الحصة التدريبية الختامية تأهبًا لموقعة «الكلاسيكو» المنتظرة، السبت، ضمن إطار منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

وكانت «الرياضية» قد أشارت، الخميس، إلى أن الفرنسي شارك في جزء من التدريبات، الأربعاء، بعد أن أنهى البرنامج التأهيلي لإصابته في مفصل القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية»، أوضح أن اللاعب سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة للمشاركة في «الكلاسيكو» على ملعب «المملكة أرينا»، بعد خضوعه لاختبارات قياسية وعضلية، الخميس.

وغاب ثيو أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مواجهة الاتفاق الدورية، بسبب الإصابة التي عانى منها عقب مباراة شباب الأهلي في النخبة.

ويتصدر الهلال سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بعد 16 انتصارًا و5 تعادلات، دون أي خسارة وبفارق الأهداف عن الأهلي الذي لعب 22 مباراة، مقارنة بـ21 مواجهة خاضها الهلال، والنصر صاحب المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة.