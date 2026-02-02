ويسلي.. رهان الباسكي الجديد في «الليجا»

استهلت إدارة فريق ريال سوسيداد الإسباني الأول لكرة القدم مرحلة جديدة من تدعيم صفوفها الهجومية بالتعاقد مع البرازيلي ويسلي تيكسيرا، الذي انضم إلى الفريق الباسكي في ميركاتو الشتاء قادمًا من النصر السعودي.

وانتقل ويسلي، المولود في ساو باولو 5 مارس 2005، إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني بموجب عقد إعارة يمتد حتى 30 يونيو المقبل، وفق اتفاق يتضمن بندًا يتيح للنادي الباسكي خيار الشراء بمبلغ يصل إلى 12 مليون يورو.

وكان اللاعب قد انتقل إلى الدوري السعودي في صيف 2024 بصفقة بلغت قيمتها 18 مليون يورو، وخاض مع فريق النصر خلال موسمين 20 مباراة في مختلف البطولات، سجَّل فيها أربعة أهداف وقدَّم تمريرتين حاسمتين، وتوزعت مشاركاته في تلك الفترة بين تسع مباريات في الدوري السعودي وخمس أخرى ضمن دوري أبطال آسيا ومباراتين في كأس الملك ومثلهما في السوبر السعودي.

وبعد وصوله إلى إسبانيا في نهاية سوق الانتقالات الشتوية، بدأ الجناح الأيسر الذي يبلغ طوله 180 سم مسيرته في الليجا، وظهر المرة الأولى في 1 فبراير بديلًا في الدقيقة الـ 77 ضد أتلتيك بلباو، وانتهت تلك المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ثم نال فرصة المشاركة الأساسية الأولى أمام ريال مدريد في 14 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو، ولعب 45 دقيقة في المباراة التي خسرها فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وارتدى خلال مشاركته القميص رقم 22 في صفوف الفريق.

ويعتمد الجهاز الفني على ويسلي في مركز الجناح الهجومي الأيسر، وتظهر الإحصاءات الفنية خلال أول مباراتين له في الدوري الإسباني خوضه 59 دقيقة، سجَّل خلالها نسبة دقة تمرير بلغت 67 في المئة مع تشتيت كرتين وارتكاب خطأين دون الحصول على بطاقات ملونة.

ويحتل فريقه حاليًّا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بعد مرور 24 جولة، وتعد هذه التجربة هي الأولى للاعب البرازيلي الشاب في الملاعب الأوروبية بعد مسيرة بدأت في قطاع الناشئين بنادي كورينثيانز قبل التحول إلى منطقة الشرق الأوسط.