في جولة «يوم التأسيس».. التعاون بإطلالة بطل آسيا 88

واكب فريق التعاون الأول لكرة القدم جولة «يوم التأسيس»، الـ 23 من موسم دوري روشن السعودي، بارتداء طقمٍ أبيض وأخضر مُستوحَى من ذلك الذي خاض به المنتخب السعودي الأول بطولة كأس آسيا 1988 في قطر.

وبمناسبة احتفالات «يوم التأسيس»، ظهر التعاون أمام الفيحاء، مساء الجمعة، على ملعبه في بريدة، بقميص أبيض وأخضر و«شورت» أبيض.

وأشار النادي، قبل المباراة، إلى استلهام المظهر المختلف من طقم أبطال كأس آسيا 1988.

وظهر البرازيلي مايسلون دوس سانتوس، حارس مرمى التعاون، بطقم مطابق، في ألوانه الداكنة وتصميمه، لما ارتداه عبد الله الدعيع، الحارس المعتزل، خلال مباريات البطولة الآسيوية في قطر.