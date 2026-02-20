فينوس تعود إلى إنديان ويلز

تلقت الأمريكية فينوس وليامز، الفائزة بسبع بطولات كبرى، دعوة مشاركة في بطولة إنديان ويلز للتنس ضمن منافسات الفردي والزوجي، التي تنطلق مطلع مارس المقبل، وتستمر حتى 15 من الشهر ذاته.

وقالت فينوس «45 عامًا»، الشقيقة الكبرى لأسطورة التنس سيرينا ويليامز «23 بطولة كبرى» في بيان: «من الرائع العودة إلى إنديان ويلز وإلى دياري في كاليفورنيا..لا يوجد ما يضاهي المنافسة أمام هؤلاء المشجعين الرائعين». وأضافت: «لقد صنعت الكثير من الذكريات الممتعة هنا على مر الأعوام، وأنا ممتنة للبطولة على استضافتي مرة أخرى».

ووصلت اللاعبة المصنفة الأولى عالميًا سابقًا إلى الدور قبل النهائي في إنديان ويلز ثلاث مرات. وكانت آخر مشاركة لها في البطولة 2024، ببطاقة دعوة أيضًا.

ولعبت فينوس في بطولة أستراليا المفتوحة العام الجاري، ووصلت إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة في منافسات الزوجي العام الماضي مع شريكتها ليلى فرنانديز.

تصدرت فينوس التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس ثلاث مرات، وكان أولها في 25 فبراير 2002. وأصبحت أول أمريكية من أصل إفريقي تصل إلى المركز الأول في العصر المفتوح.

وبخلاف ألقابها السبعة في البطولات الكبرى الفردية، خمسة منها في ويمبلدون بين 2000 و2008، توجت فينوس بـ 14 لقبًا في الزوجي مع شقيقتها سيرينا، ولقبين في المختلط.

ولم تُهزم الشقيقتان قط في مبارياتهما معًا. كما فازت بـ49 لقبًا في بطولات رابطة محترفات التنس الفردية و22 في الزوجي.

وحصلت فينوس على أربع ميداليات ذهبية أعوام 2000 و2008 و2012، إضافة إلى فضية ريو دي جانيرو 2016. وفي دورة سيدني الأولمبية 2000، أصبحت ثاني لاعبة تفوز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين بالفردي والزوجي في الدورة الأولمبية نفسها، بعد هيلين ويلز مودي 1924. وحصدت هي وشقيقتها سيرينا أكبر عدد من الميداليات الذهبية الأولمبية مقارنةً بأي لاعبة تنس أخرى.