ساكالا.. 40 هدفًا مع الفيحاء

رفع الزامبي فاشون ساكالا، الهداف التاريخي لفريق الفيحاء الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي، عدد أهدافه مع «البرتقالي» إلى 40، بينها 37 على صعيد الدوري.

وأحرز ساكالا هدفين أسهم بهما في فوز فريقه على التعاون 3ـ2، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 23 من الموسم الجاري.

ووقع الدولي الزامبي على الهدفين الثاني والثالث، رافعًا عدد أهدافه في النسخة الجارية من المسابقة إلى 10، متجاوزًا حصيلته في النسخة الماضية، التي بلغت 8 أهداف في 31 جولة.

ومنذ انضمامه، خلال صيف 2023 من رينجرز الإسكتلندي، لعِب ساكالا 96 مباراةً لصالح فريقه الحالي، وأحرز 40 هدفًا، بينها 3 ضمن دوري أبطال آسيا، والباقي في ثلاثةٍ من مواسم «روشن»، بواقع 19 في أوّلِها، و8 الموسم الماضي، و10 الموسم الجاري.

وأمام التعاون، أحرز الزامبي «28 عامًا» هدفين آخرين، يعودان إلى مواجهتي النسخة الماضية من بطولة الدوري.