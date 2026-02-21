برباعية الأخدود.. القادسية يتجاوز الحصيلة الأعلى

حقق فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصاره السادس تواليًا خارج ملعبه للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري روشن السعودي بعد تفوقه على مضيفه الأخدود 4ـ2، الجمعة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران ضمن جولة «يوم التأسيس»، الـ 23 من المسابقة.

وتجاوز الفريق القدساوي من خلال هذا الفوز حصيلة أعلى انتصاراته التي حققها الموسم الماضي، حينما سجل 5 انتصارات متتالية خارج ملعبه خلال الفترة بين نوفمبر 2024 ويناير 2025 طبقًا لشبكة «أوبتا» العالمية المتخصصة في الإحصاءات.

وبدأت سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق الشرقي خارج ملعبه في الموسم الجاري من الجولة الـ12 حينما تفوق على الشباب 3ـ2، ومن ثم فاز على النصر 2ـ1، والحزم 5ـ1، والنجمة 3ـ1، والخليج 1ـ0، وأخيرًا الأخدود 2ـ1.

وفي الفوز السادس تواليًا خارج قواعده، تقمص المكسيكي جوليان كينيونيس مهاجم القادسية دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 34 و74 و87، وتكفل زميله وليد الأحمد بالهدف الثاني «51»، بينما جاءت ثنائية الأخدود عبر الكاميروني كريستيان باسوجوج وعبد العزيز هتيلة عند الدقيقتين 43 و86.

وبهذه النتيجة، رفع الفريق القدساوي رصيده إلى 50 نقطة معززًا موقعه في المركز الخامس.

على الجانب الآخر، تلقى الأخدود الخسارة الثالثة تواليًا والـ16 في النسخة الجارية من الدوري، وبذلك يتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.