الأهلي يفعّل بند شراء زكريا

يتَّجه مسؤولو شركة النادي الأهلي إلى مخاطبة نادي الرائد بشأن تفعيل بند شراء عقد زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، المُعار من الرائد، خلال اليومين المقبلين، وفق مصادرَ خاصَّة لـ «الرياضية».

وذكرت المصادر ذاتها، أن المسؤولين في الأهلي يرغبون في حسم موضوع شراء العقد بعد توصية فنية من قِبل الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق.

وكانت إدارة النادي القصيمي أعارت هوساوي إلى الأهلي، الصيف الماضي، حتى نهاية الموسم مقابل 12 مليون ريال، حسبما كشف عنه مصدرٌ خاصٌّ لـ «الرياضية» أغسطس الماضي.

وانضم اللاعب «24 عامًا» إلى الرائد، في أغسطس، قادمًا من الاتحاد بعقدٍ، يمتدُّ ثلاثة مواسم.

وفي الموسم الجاري، شارك مع الأهلي في 20 مباراةً بجميع المسابقات، صنع خلالها هدفين، وسجل هدفًا.

وبدأ هوساوي رحلته الاحترافية بنادي أحد في المدينة المنورة موسم 2021، وفي 2022 تعاقد معه الاتحاد موسمًا واحدًا بالإعارة قبل أن يُوقِّع معه عقدًا بالانتقال النهائي.

وشارك اللاعب بقميص الاتحاد في 39 مباراةً، سجَّل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع هدفين، وحقق معه لقب دوري روشن السعودي، وكأس السوبر موسم 2022.