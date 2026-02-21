ألجواسيل يتنازل عن 11 مليونا

تنازل الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن 11 مليون ريال من مستحقاته، في المخالصة المالية، بعد إنهاء عقده وجهازه المساعد بالتراضي، وفق مصادرَ خاصَّة لـ «الرياضية».

وأعلن نادي الشباب، الثلاثاء الماضي، إنهاء عقد المدرب الإسباني بعد سبعة أشهر من قيادته الدفة الفنية للفريق العاصمي.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن ألجواسيل وافق على التنازل عن هذا المبلغ بعد اجتماع عقده مع وكيل أعماله.

وأفادت «الرياضية»، 16 فبراير، باتفاق الإدارة الشبابية مع المدرب الجزائري نور الدين زكري على تسليمه مهمة قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا لإيمانول.

ولعب الفريق العاصمي تحت إشراف الإسباني 24 مباراةً محليةً، بواقع 21 لحساب دوري روشن السعودي، وثلاث في كأس الملك، إضافةً إلى خمس ضمن البطولة الخليجية بإجمالي 29 مباراةً، أنهى ستًّا منها فائزًا، وتعادل 11 مرَّةً، وخسر في 12.