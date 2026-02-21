هدية الليوث.. الشباب يمنح زكري أول انتصار على ضمك

أوقف فريق الشباب الأول لكرة القدم سلسلة هزائم مدربه الجزائري الجديد نور الدين زكري أمام ضمك، ومنحه هديةً معنويةً في مستهل مهمّته الفنية، بالفوز على المنافس الجنوبي داخل دياره بنتيجة 3ـ1، مساء الجمعة، لحساب الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وسجّل الثلاثية الشبابية المغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة، وسعد بالعبيد، الظهير الأيسر، والجناح البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقائق 18 و58 و84.

أمّا هدف ضمك الوحيد فأحرزه الأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب الوسط، في الدقيقة 30.

وقبل أيام، تسلم زكري الدفة الفنية للشباب خلفًا للإسباني إيمانويل ألجواسيل، الذي أقيل من المنصب، وبدأ الجزائري مشواره مع «الليوث» بالانتصار على فريق لطالما خسر أمامه.

وسبق لزكري مواجهة ضمك ثلاث مرات، واحدة منها وهو يقود الأخدود فنيًا، واثنتان بصفته مدربًا للخلود، وفي كل منها تعرض للخسارة.

واختلفت النتيجة هذه المرة مع الشباب، الذي أهدى مدربه أول انتصار شخصي له على الفريق الجنوبي، وداخل معقله، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

واستعاد الفريق العاصمي نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام الخلود والأهلي، أطاحت آخرهما بألجواسيل من منصبه.

وحقق الشباب انتصاره الخامس في الدوري، والثاني خارج الرياض، بعد رباعيته أمام الحزم على ملعبه.

ورفع رصيده إلى 22 نقطة موسعًا الفارق مع ضمك، شاغل المركز الـ 16، أول مواقع الهبوط، إلى سبع نقاط.