الفيحاء يقتنص أول فوز على أرض التعاون

حقق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، فوزه الأول في ضيافة التعاون، ضمن دوري روشن السعودي، رافعًا عدد نقاطِه إلى 26، فيما تجمّد رصيد صاحب الأرض عند 39 نقطة.

وتغلب الفريق الذي يدرّبه البرتغالي بيدرو إيمانويل 3ـ2 على فريق المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا.

وأنهى ضيف ملعب «الذئاب» الشوط الأول متقدّمًا بهدفٍ دون رد، أحرزه الجزائري ياسين بن زية، لاعب الوسط، عند الدقيقة 44.

وبعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني، أضاف المهاجم الزامبي فاشون ساكالا الهدف الفيحاوي الثاني.

ورفض «السكري» الاستسلام، وأدرك التعادل بهدفين في الدقيقتين 74 و79، أحرز الأول منهما المهاجم الكولومبي روجير مارتينيز، وتكفّل المدافع محمد الدوسري بالثاني.

ورفض ساكالا، في الدقيقة 89، التفريط في النقاط الكاملة للمواجهة، وأحرز هدف فوز الضيف.

وبقِيَ التعاون، الذي خسِر من مدربه السابق، خامسًا في جدول ترتيب فرق المسابقة، في وقتٍ تقدَّم الفائز إلى المركز العاشر.

وجمع الدوري، الذي انطلق عام 2008، بين الفريقين للمرة الـ 16. وكسب التعاون سبعًا من هذه المواجهات، وتعادل الطرفان في مثلها، وانتصر الفيحاء مرتين فقط، الأولى في المجمعة قبل نحو سبعة أعوام والثانية خلال الجولة الـ 23 من الموسم الجاري «جولة يوم التأسيس».

وشهِدَت المدرّجات مظاهر احتفالية بذكرى «يوم التأسيس». وبهذه المناسبة، ارتدى لاعبون من الفيحاء، بينهم الهداف ساكالا، البشت والشماغ بعد صافرة النهاية، فيما ظهر لاعبو التعاون بطقم أبيض وأخضر مستوحى من طقم المنتخب السعودي خلال بطولة كأس آسيا 1988 التي تُوِّج بها في قطر.