إيمانويل: هزمنا أحد أقوى فرق الدوري

تطلّع البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، إلى مواصلة الانتصارات، بعد الفوز 3ـ2 على التعاون، مساء الجمعة في بريدة، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، صرَّح البرتغالي: «كنا نعرف أننا نواجه فريقًا قويًا وصعبًا على أرضه، التعاون من أفضل خمسة فرق في الدوري»، ممتدحًا أداء لاعبيه واستغلالهم الفرص التي سنحت لهم، فيما لفت إلى صعوبة الشوط الثاني.

وأكمل: «التعاون يمتلك القدرة على التعديل وهذا ما حصل، فمن أربع فرصٍ أحرز هدفين».

وتقدم الفيحاء بهدفين، قبل أن يدرك صاحب الأرض التعادل، بهدفين في غضون خمس دقائق، لكن الضيف أحرز هدف الانتصار في الدقيقة 89، وحصد النقاط الثلاث على ملعب «الذئاب»، رافعًا عدد نقاطه إلى 26 ومتقدمًا إلى المركز العاشر، في جدول الترتيب، في وقتٍ تجمّد رصيد فريق المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا عند 39 نقطة، في المركز الخامس.

وشدد إيمانويل على أهمية الفوز، من أجل تعزيز الثقة بالنفس. وعدَّ موسمَ فريقِه «رائعًا» حتى الآن، مؤكّدًا: «نأمل أن نستمر وأن نقاتل من أجل الفوز بالمباريات»، كاشفًا عن اعتزامه تصحيح الأخطاء الدفاعية، فيما هنّأ السعوديين بذكرى «يوم التأسيس».