زكري: هذه البداية.. وأتمنى بقاء ضمك

عدّ الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الفوز على ضمك 3ـ1، الجمعة، بداية لمرحلة تتطلب عملًا وجهدًا أكبر، مبديًا في الوقت ذاته تمنياته بألا يهبط المنافس إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس» قال زكري: «أبارك للشباب وجماهيره على هذا الفوز، وأقول حظًا أوفر لضمك، والمباراة لم تكن سهلة أبدًا، ونعرف جيدًا صعوبة اللعب في المحالة».

وأضاف: «دخلنا اللقاء بحثًا عن النتيجة، ولعبنا بروح قتالية عالية، والحمد لله كانت بداية موفقة لنا».

وتابع: «سعداء بهذه النتيجة، لكن الوقت ما زال مبكرًا، والمرحلة المقبلة تتطلب عملاً أكبر، وجهدًا مضاعفًا، فالشباب لا يستحق مركزه الحالي».

وأردف: «أحرص دائمًا على توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح، وأدرس إمكاناتهم وتاريخهم الكروي حتى أساعدهم على الظهور بالصورة التي تليق بهم».

وأبدى تعاطفه مع ضمك، أحد محطاته السابقة، بالقول: «أتمنى من قلبي استمرار ضمك في دوري روشن، فأنا أقدر هذا النادي كثيرًا، وكانت لي معه تجربة جميلة أعتز بها».

وقبل تولي قيادة الدفة الفنية للشباب، درب الجزائري فرق الفيحاء وضمك والأخدود والخلود.

وعيّن الشباب زكري مدربًا قبل أيام، خلفًا للإسباني إيمانول ألجواسيل، الذي أقيل من المنصب بداعي ضعف النتائج.

واستهل المدرب الجزائري مشواره مع «الليوث» بالفوز على ضمك، فريقه السابق، الذي قاده بين عامي 2019 و2021.