فرحة الرباعية

كسب فريق القادسية الأول لكرة القدم مضيفه الأخدود بنتيجه 4ـ2 خلال المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران ضمن جولة «يوم التأسيس»، الـ 23 من البطولة، الجمعة تصوير: عدنان مهدلي