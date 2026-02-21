الأهلاويات يؤجلن احتفال النصر بالدوري

حرم فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات نظيره النصر من فرصة حسم لقب الدوري الممتاز قبل ثلاثة جولات من خط النهاية بعد فوزه عليه 2-1، الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ11.

وافتتح الفريق الأهلاوي النتيجة عن طريق الكونغولية نعومي كاباكابا في الدقيقة 43، ونجح النصر في تعديل النتيجة عبر البرازيلية ماريا إدواردا من ركلة جزاء في الدقيقة 62، لكن الغانية أليس كوزي وضعت الأهلي مجددًا في المقدمة بتسجيلها الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وسجل الأهلي انتصاره الثاني تواليًا، رافعًا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه موقعة الكلاسيكو المقررة الأحد بين الهلال والاتحاد اللذين يتساويان في النقاط «19 نقطة لكل منهما».

في المقابل، تجمد رصيد النصر عند 30 نقطة بعد تلقيه الخسارة الأولى في الموسم الجاري، لكنه ظل في الصدارة، وبات يحتاج إلى فوز في واحدة من مبارياته الثلاث الأخيرة من أجل التتويج بلقب الدوري للمرة الرابعة تواليًا.