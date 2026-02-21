شاموسكا: لسنا جيدين.. وطموحُنا الستة الأوائل

اعترف البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، بأن «السكري» يمر بـ «حالةٍ غير جيدة».

وخسِر الفريق 2ـ3 من ضيفه الفيحاء، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وهذه رابع هزيمةٍ لـ «السكري» منذ انطلاق الدور الثاني وفي ستِّ مبارياتٍ، كسِب منها واحدةً فقط، وتعادل في أخرى.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المواجهة، صرَّح شاموسكا: «هدفُنا تحقيق نتائجَ إيجابيةٍ، وفعلنا ذلك في الدور الأول، لكنَّنا نمرُّ الآن بحالةٍ غير جيدةٍ».

ورأى أن «كل مباراةٍ تختلف عن سابقتها»، مضيفًا: «في مباراة اليوم، قاتلنا، ولا أفضِّل أن أقول إن الحظ كان ينقصنا. أحرزنا هدفين من خطةٍ تدرَّبنا عليها خلال الأسبوع، وبشكلٍ عام لعِبنا جيدًا، ومن كرةٍ ثابتةٍ أحرز الفيحاء هدفه الأول، وجاء الثاني عن طريق غفلة منّا».

وتعليقًا على إشراكه البرازيلي فلافيو، لاعب الوسط، في الشوط الأول فقط، أوضح: «وفق برنامجه والبروتوكول الطبي، سُمِح له بخوض 45 دقيقةً فقط». وقال عن إشراكه المدافع متعب المفرج ظهيرًا أيسرَ: «أفضل فترة للفريق الموسم الجاري شهِدت مشاركة المفرج في هذا المركز. مهمته البناء والمساندة، هو لاعبٌ قوي، ويمنحنا أفضليةً، خاصَّةً في الكرات العرضية».

وشدَّد المدرب البرازيلي على أهمية العودة إلى الانتصارات، وأبان: «طموحنا احتلال مركزٍ من الستة الأولى، وعندما ننتصر يزداد الطموح دون شكٍّ».

وتجمَّد رصيد الفريق عند 39 نقطةً، وبقِي خامسًا في جدول الترتيب، فيما تقدَّم الفيحاء، بوصوله إلى النقطة 26، إلى المركز العاشر.