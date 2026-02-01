ثيو يدعم الهلال.. ميتاي انتظار

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن مشاركة الألباني ماريو ميتاي، ظهير أيسر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، السبت، لم تتضح بعد. ويأتي اللقاء المرتقب ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللاعب لم يشارك في الحصتين التدريبيتين الماضيتين لوجوده في بلاده بسبب وفاة جدَّته، إذ حصل على إذن بالمغادرة من الجهازَين الإداري والفني، لكنَّ ذلك لا يعني غيابه عن المباراة بصورة نهائية.

إلى ذلك، اضطر الجهاز الفني لفريق الاتحاد إلى تقديم موعد تدريبات الجمعة إلى العصر بدلًا من توقيتها الجديد في رمضان «بعد صلاة العشاء» بسبب توجُّه البعثة إلى الرياض تحضيرًا لملاقاة الهلال.

من الجانب الآخر، رجَّحت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ دخول الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، مع بقية زملائه اللاعبين، المعسكر الخاص بمباراة الاتحاد بعد اكتمال جاهزيته.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الجهازَين الطبي والفني في النادي العاصمي منحا اللاعب، الجمعة، الضوء الأخضر للمشاركة في الحصة التدريبية الختامية تأهبًا للموقعة المنتظرة.

يشار إلى أن الاتحاد يدخل لقاء الهلال وهو في المركز السادس برصيد 37 نقطةً، فيما يتصدَّر الأزرق العاصمي ترتيب دوري روشن السعودي بـ 53 نقطةً.