كاريلي: استغلوا أخطاءنا.. والبقاء يفرض علينا العمل بقوة

وَعَدَ البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، بـ «العمل بقوة» خلال الفترة المقبلة للبقاء في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى استغلال الشباب أخطاء لاعبيه في المباراة التي جرت، الجمعة، ضمن الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس»، وانتهت 3ـ1 لمصلحة «الليوث».

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «النتيجة سيئة بالنسبة لنا، ولا تعكس اللحظات الجيدة التي صنعناها في اللقاء، لكننا واجهنا فريقًا استغل أخطاءنا».

وأضاف: «سنعمل بقوة خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق هدف البقاء في الدوري».

ورفض إرجاع الخسارة إلى تفوق المنافس في الجودة الفردية قائلًا: «كاراسكو لاعب مميز، وحمد الله أعرفه جيدًا، ويمتلك فعالية كبيرة، لكننا لا ننظر إلى الأسماء بقدر ما نركز على تقديم أداء جماعي أفضل».

وتحدث عن سبب إبعاد الإيفواري ياكو ميتي عن مركز المهاجم قائلًا: «ميتي لا يفضِّل اللعب مهاجمًا صريحًا، ويجيد على الطرف حيث يحصل على مساحات أكبر، وسأتحدث معه بهذا الخصوص».

وأشار إلى معاناة الفريق من الإرهاق بالقول: «من الطبيعي ظهور الإرهاق على اللاعبين بسبب تقارب المباريات، وسنعمل على تحسين الجاهزية البدنية للاعبين من أجل دخول المواجهات المقبلة بشكل أفضل».

ويحتل ضمك المركز الـ 16، أول مواقع الهبوط، برصيد 15 نقطة، ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن الرياض، أقرب المتقدمين عليه في الترتيب.