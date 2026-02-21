أبها يعزز الصدارة بثلاثية.. وسقوط العربي والزلفي والعروبة

عزز فريق أبها الأول لكرة القدم صدارته لجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه الجمعة على مضيفه العربي 3-1 لحساب الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس».

ورفع أبها رصيده إلى 60 نقطة، وبفارق 11 عن أقرب ملاحقيه الدرعية الذي تغلب بدوره الجمعة على العروبة 3-1. أما العربي فتجمد عند المركز الـ 16 بـ 16.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة افتتح أبها التسجيل مبكرًا بتوقيع الجناح فراس الغامدي «9»، ثم عزز المدافع ياسر يعقوب التقدم بالثاني في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سجل المهاجم الإسباني جاي ديمبيلي الهدف الثالث لأبها في الدقيقة 60. وقلص تركي الجعدي النتيجة بإحرازه هدف العربي الوحيدة «78».

وشهدت المباراة عند الدقيقة 38 إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب أبها عبد الله الجدعاني للخشونة المفرطة.

وفي مباراة أخرى لحساب الجولة نفسها تغلب الدرعية على ضيفه العروبة 3-1 في مواجهة استضافها ملعب «إس اتش جي أرينا» في الرياض.

سجل أهداف الدرعية المهاجمان الفرنسي جايتان لابورد «42» «59»، والمالي موسى ماريجا «49»، فيما وقع المهاجم النيجيري نوانكو سيمون على هدف العروبة الوحيد.

ورفع الدرعية بهذه النتيجة رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي العروبة الخامس على نقاطه الـ 44.

وعلى ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، اكتسح العلا شباك ضيفه الطائي بثلاثية نظيفة، ليعزز موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب بـ 46 نقطة.

وانتظر العلا حتى الشوط الثاني ليفتتح التسجيل بواسطة المهاجم اليوناني إفثيميوس كولوريس في الدقيقة 60، ثم عزز المهاجم الآخر عبد الفتاح آدم تفوق فريقه بثنائية «81» و«90».

وعاد الفيصلي بثلاث نقاط ثمينة من ملعب الزلفي، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة بالمركز السادس بعد فوزه 3-2.

افتتح الفيصلي التسجيل بتوقيع لاعب الوسط عبد الرحمن الشريف «23»، لكن البرازيلي دييجو ميراندا أدرك التعادل من ركلة جزاء «43». وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأولى فاجأ المهاجم المولدوفي لوفانور هنريكي شباك الزلفي بالهدف الثاني.

وفي الحصة الثانية لم يتأخر أصحاب الأرض كثيرًا إذ أدركوا التعادل بعد دقيقتين عن طريق المهاجم البرازيلي ليو تيليكا. وعاد هنريكي لمغازلة الشباك مهديًا الفيصلي الهدف الثالث الذي انتهت عليه المباراة «64». وبهذه الخسارة التاسعة تجمد الزلفي في المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة.