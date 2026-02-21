من أجل الحزم.. النصر يستدعي 21 لاعبا

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 21 لاعبًا لمواجهة الحزم، السبت في الرياض، على أن يستبعد أحدهم من قائمة المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يُعدّ مبارك البوعينين، حارس المرمى الثالث، اللاعب الأقرب إلى الإبعاد، في ظل توفُّر الحارسين البرازيلي بينتو ماتيوس ونواف العقيدي.

وتضم القائمة الحراس الثلاثة، وسبعة مدافعين وأظهرة، وسبعة مهاجمين وأجنحة، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأربعة لاعبي وسط.

وأكدت المصادر استدعاء جيسوس المدافعين عبد الإله العمري والفرنسي محمد سيماكان ونادر الشراري، والأظهرة سلطان الغنام ونواف بوشل وسالم النجدي وأيمن يحيى، الذي حوَّله البرتغالي إلى ظهير أيسر. وفي منطقة الوسط، احتوت القائمة على أسماء عبد الله الخيبري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وعلي الحسن، والبرازيلي أنجيلو جابرييل. في الثلث الهجومي، استدعى الجهاز الفني رونالدو، ومواطنه جواو فيليش، حلقة الربط بين الوسط والهجوم، والمهاجمان عبد الله الحمدان ومحمد مران، والأجنحة عبد الرحمن غريب والسنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان.

ويغيب المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز عن الفريق للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات، وسعد الناصر، الظهير الأيسر، الذي واصل تنفيذ برنامجه اللياقي بعد إصابته الأخيرة.

واختتم «الأصفر» تحضيراته لمباراة الحزم، التي يحتضنها ملعب «الأول بارك»، بحصة تدريبية عصر الجمعة على ملعب مركز «دار النصر» التدريبي.