رودجرز: عودة أوتافيو أسعدتني

أثنى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، على جودة تمريرات البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب الوسط بعد مشاركته أمام الأخدود، الجمعة في جولة «يوم التأسيس»، الـ23 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي بعد الفوز على الأخدود 4-2 حسب ما بثه النادي عبر موقعه الرسمي: «سعيد بعودة أوتافيو وجودة تمريراته، واللاعب شارك لمدة 67 دقيقة في أول ظهور منذ قدومه إلى النادي».

كما امتدح مدرب القادسية جهود المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس بعد تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة.

وأضاف المدرب الإيرلندي: «حققنا فوزًا فوزًا وأداءً ممتازين، خاصةً في هذه المرحلة من الموسم، وفريقنا لم يتمكن من التسجيل أمام الأخدود في وقت سابق من الموسم الجاري، ولا حتى في الموسم الماضي، لكنه نجح في تسجيل أربعة أهداف، وكان بالإمكان إضافة المزيد وتسهيل الأمور بشكل أكبر».

وتابع مدرب الفريق الشرقي: «سيطرنا على مجريات المباراة وسنحت لنا العديد من الفرص، والحلول الهجومية كانت قوية».

وشدد بريندان رودجرز على أهمية مواصلة العمل والاجتهاد من أجل تطوير الأداء، مؤكدًا أن الفريق خاض تحت قيادته 13 مباراة، فاز في 10 وتعادل ثلاث مرات.