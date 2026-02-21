مرسيليا يسقط في اختبار باي الأول

ألحق فريق بريست الأول لكرة القدم الخسارة الأولى بضيفه مرسيليا في حقبة مدربه الجديد السنغالي حبيب باي بالفوز عليه 2ـ0، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 23 من الدوري الفرنسي.

ويدين بريست بفوزه إلى ثنائية لودوفيك أجورك «10 و29»، ليرفع رصيده إلى 30 نقطةً في المركز الـ 11، فيما تجمَّدت نقاط مرسيليا الرابع عند 40، وواصل ابتعاده عن دائرة المنافسة، إذ يتخلَّف بفارق 13 نقطةً عن لانس المتصدر، مع إمكانية ارتفاع الفجوة إلى 16 بنهاية المرحلة، وخمسٍ عن ليون الثالث.

وكان مرسيليا عيَّن قائده السابق حبيب باي لقيادته خلفًا للإيطالي روبرتو دي تزيربي، الأربعاء.

وافتتح أجورك التسجيل في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة من كرةٍ رأسيةٍ، وضاعف تقدم فريقه بعد 19 دقيقةً من رأسية أخرى «29».

وحظي مرسيليا بفرصةٍ ذهبيةٍ لتقليص النتيجة، لكن نجمه الإنجليزي مايسون جرينوود أضاع ركلة جزاءٍ، كان قد كسبها بنفسه بعد أن تصدَّى لها الحارس جريجوار كودير «81».

وفي أبرز مباريات المرحلة، يواجه لانس المتصدر فريق موناكو طامحًا لتعزيز سلسلة انتصاراته على أرضه إلى 11، وهو رقمٌ قياسي له، فيما يلتقي في اليوم نفسه مطارده باريس سان جيرمان، حامل اللقب، مع ميتز، متذيل الترتيب.

ويطمح ليون لتعزيز موقعه في المركز الثالث عندما يحلُّ ضيفًا ثقيلًا على ستراسبورج، الأحد، على خلفية سلسلةٍ من 13 انتصارًا متتاليًا، من بينها سبعة في الدوري المحلي.