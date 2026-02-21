بلباو يكسب إلتشي بثنائية

تغلب فريق أتلتيك بلباو الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، على ضيفه إلتشي 2-1 في افتتاح منافسات الجولة الـ 25 من دوري الدرجة الأولى.

سجل جوركا جوروزيتا هدف تقدم بلباو في الدقيقة 64، ثم أدرك أندريه سيلفا التعادل لإلتشي بعدها بخمس دقائق من ركلة جزاء. وأعاد اللاعب نفسه التقدم لبلباو من جديد في الدقيقة 89، بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء.

ورفع بلباو رصيده بفوزه العاشر الموسم الجاري، إلى 34 نقطة ليتقدم للمركز الثامن بفارق الأهداف عن سيلتا فيجو قبل اكتمال الجولة. أما إلتشي فلديه 25 نقطة في المركز الـ 16.