بالعبيد: نريد إرضاء جمهورنا بالهلال

عبَّر سعد بالعبيد، ظهير أيسر فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن تفاؤله بتحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام الهلال بعد الفوز على ضمك، 3ـ1، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وعقب المباراة، قال بالعبيد في تصريحاتٍ إعلاميةٍ: «أبارك لجمهور الشباب على الفوز. قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا بعد أوَّلَ لم نظهر فيه بالصورة المطلوبة».

وعن مواجهة الهلال في الجولة الـ 24، أوضح: «سنعمل على الخروج منها بنتيجةٍ ترضي الجمهور».

وتمنَّى الظهير تصاعد مستوى الفريق مع المدرب الجزائري الجديد نور الدين زكري، الذي تولى الدفة الفنية أخيرًا بعد إقالة الإسباني إيمانول ألجواسيل من المنصب.

وسيواجه الشباب نظيره الرياض في المباراة المقبلة، المؤجَّلة من الجولة العاشرة، قبل الصدام مع الهلال.

وبعد التغيير الفني، استطاع الشباب الفوز عقب هزيمتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 22 نقطةً، موسِّعًا الفارق مع منطقة الهبوط، إلى سبع نقاطٍ.

وسجَّل بالعبيد الهدف الثاني للفريق العاصمي في مرمى ضمك، وهو الثاني له على المستوى الاحترافي بعد ذلك الذي أحرزه للأهلي أمام الشباب بتاريخ 10 يناير 2025 لحساب بطولة الدوري.

ويلعب الظهير للشباب معارًا من الأهلي منذ بداية الموسم الجاري وحتى الصيف المقبل.