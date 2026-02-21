بين كوستا ونكوتا.. الشهري يختار بديل الغنام

يفاضل سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بين الجناحين البرتغالي جواو كوستا والجنوب إفريقي موهاو نكوتا لاختيار أحدهما معوِّضًا لخالد الغنام، الذي يحرمه تراكم البطاقات الصفراء من خوض مباراة القادسية، المقرَّرة الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، المؤجَّلة من ديسمبر الماضي.

ووفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، يدرس الشهري إجراء بعض التعديلات على التشكيل الأساسي مع عودة الكوستاريكي فرانشيسكو كالفو، الظهير الأيسر، وراضي العتيبي، الظهير الأيمن، إلى الفريق بعد غيابهما عن مباراة الفتح، الخميس، الأول بسبب ظروفٍ عائليةٍ، والثاني لعدم اكتمال الجاهزية عقب إصابته الأخيرة.

ولتعويض غياب الغنام، الجناح الأساسي، عن المواجهة المقبلة، يفاضل الجهاز الفني بين كوستا ونكوتا للبدء بأحدهما.

في الوقت ذاته، يخضع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاختباراتٍ طبيةٍ قبل المباراة للتحقق من جاهزيته بعد اجتيازه إصابةً في الركبة، حرمته من خوض المواجهات الثلاث الأخيرة.

وحسبَ المصادر، سيستمر المهاجم المصري أحمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي، إذا تأجَّلت عودة ديمبيلي إلى المشاركة.

وتغلَّب الاتفاق 4ـ3 على الفتح في الدمام، ضمن الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس»، ورفع عدد نقاطه إلى 38، متقدمًا إلى المركز السادس في جدول ترتيب الفرق.

وفي غياب كالفو والعتيبي، اعتمد الشهري على مد الله العليان في مركز الظهير الأيمن، وعبد الباسط هندي في مركز الظهير الأيسر. وأحرز العليان الهدف الرابع لـ «النواخذة»، وافتتح الغنام الرباعية، وسجَّل الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، الهدف الثالث، فيما جاء الهدف الثاني عكسيًّا بخطأ من الإسباني فيرناندو باتشيكو، حارس مرمى الفتح.