ساسولو يعمّق جراح فيرونا بثلاثية

تغلَّب فريق ساسولو الأول لكرة القدم على ضيفه هيلاس فيرونا 3ـ0، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وسجل أندريا بينامونتي هدف تقدم ساسولو في الدقيقة 40، ثم أضاف دومينيكو بيراردي الثاني والثالث «44 و62».

وشهدت المباراة طرد الليبي المعتصم المصراتي، لاعب فيرونا، في الدقيقة 85 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع ساسولو رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطةً في المركز الثامن، أمَّا فيرونا، الذي خسر مباراته الـ 15 الموسم الجاري، فظلَّ متذيلًا الترتيب بـ 15 نقطةً بفارق الأهداف عن بيزا قبل الأخير.