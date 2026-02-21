باريس يغلق ملف مبابي.. ويقبل بالدفع

قرَّر نادي باريس سان جيرمان عدم استئناف حكمٍ صادرٍ عن محكمة عمالية فرنسية، يُلزمه بدفع ما يصل إلى 61 مليون يورو لكيليان مبابي، مهاجم فريقه الأول السابق، تُمثِّل مستحقاتٍ ورواتبَ ومكافآتٍ غير مدفوعةٍ.



وأوضح النادي أنه اختار إغلاق هذا الملف الذي طال أمده على الرغم من أن القرار كان يُلزمه بدفع المبلغ فورًا حتى في حال تقدمه باستئنافٍ.

وجاء في بيان النادي: «انطلاقًا من حسِّ المسؤولية، ورغبةً في وضع حدٍّ نهائي لإجراءاتٍ استمرَّت فترةً طويلةً جدًّا، قرَّر النادي عدم إطالة أمد هذا النزاع».

وكان سان جيرمان مُنح مهلةَ شهرٍ للتقدم بالاستئناف، لكن هذه المهلة انقضت.

وأضاف النادي في تصريحاتٍ صحافيةٍ، الجمعة: «باريس سان جيرمان يتطلَّع الآن بثباتٍ نحو المستقبل مع تركيزٍ كاملٍ على مشروعه الرياضي ونجاحه الجماعي».

وذكرت المحكمة العمالية أن المبلغ النهائي، الذي يتراوح بين 60 و61 مليون يورو، يتضمن 55 مليونًا رواتبَ غير مدفوعةٍ، ونحو ستة ملايين مستحقات إجازاتٍ.

وبعد سبعة مواسمَ قضاها في صفوف النادي، انتقل مبابي إلى ريال مدريد الإسباني حيث يتقاضى راتبًا سنويًّا، يُقدَّر بنحو 30 مليون يورو.

وسجل مبابي 256 هدفًا في 308 مباريات بقميص سان جيرمان، غير أن النادي تُوِّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي عقب رحيله.