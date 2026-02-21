كلام ويكند

ـ قال أوباما في آخر ظهور له إن المخلوقات الفضائية حقيقة لكنه لم يشاهدها بنفسه، وأنه عندما تولى الرئاسة طلب من المختصين الإجابة عن حقيقة المخلوقات الفضائية. لا نعرف لماذا لم ينشر أوباما المعلومات عن الفضائيين، وما سبب حفظ المعلومات عنها طوال فترات رؤساء أمريكا! حديث أوباما يؤكد أن الظواهر التي رأى فيها سكان العالم مراكب فضائية كانت صحيحة، لكن العالم استهزأ بها لأن حكومة الولايات المتحدة لم تؤكد مثل هذه الظواهر. قرأت أن ترامب سيأمر بنشر المعلومات عن الفضائيين، سيؤكد النشر عن وجود الفضائيين الرأي الذي يقول: من غير المعقول أن هذا الفضاء الواسع بكل كواكبه لا يعيش فيه إلا نحن البشر، وفي كوكب صغير حجمه حجم حبة رمل في جبل كبير اسمه الكون؟

ـ معظم الممثلين العرب يظهرون في مسلسلات رمضانية، وفي رمضان يكون عدد المسلسلات بالعشرات، فلا تعرف ماذا تتابع وماذا تترك، هناك لخبطة كبيرة بسبب التزاحم في رمضان، لدرجة أن هناك ممثلين قدموا أعمالًا رمضانية لا أعرف أسماءهم ولا أعمالهم. المشكلة أن لا شيء يتغير، في كل رمضان تتزاحم المسلسلات، وفي كل مرة يتكرر نفس الهدر التلفزيوني.

ـ المدخنون في رمضان يعيشون شخصيتين، الأولى ما قبل الفطور، عصبية حادة تشبه البنزين، سريعة الاشتعال، تخلق من الحبة قبة. شخصيتهم الثانية بعد الفطور، أو تحديدًا بعد أول سيجارة، يتحولون في دقائق إلى هادئين لطيفين، يقضون جزءََا من وقتهم بعد الفطور في الندم على ما اقترفوه، وفي تقديم الاعتذارات!

ـ كلما كبرنا في العمر، كلما زاد عدد من نفقدهم في رمضان، هذا الواقع الذي يتعلمه الإنسان مع الوقت، لكنه من ناحية ثانية يعطينا درسًا شديد القسوة والوضوح، من أن الحياة لا تستحق الخلافات الطويلة، مع أشخاص قد لا يكونون معنا في العام القادم.