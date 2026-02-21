ملاحقة الصدارة تحفز النصر أمام الحزم

يستقبل فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره الحزم، السبت، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس»، في مواجهة تحمل طابعًا مختلفًا بين فريق يعيش صعودًا متواصلًا وآخر يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة.

ويدخل النصر المباراة بسلسلة قوية من سبعة انتصارات متتالية عقب خسارته أمام الهلال، ليحتل المركز الثالث مؤقتًا بـ52 نقطة، متخلفًا عن الأهلي والهلال بنقطة واحدة، مع تبقي مباراة للمتصدر الهلال أمام الاتحاد في الجولة ذاتها.

في المقابل، يعيش الحزم نشوة فوز مهم على الأخدود 2ـ1 في الجولة الماضية بعد ثلاث مباريات دون انتصار، ليصعد إلى المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

وتاريخيًا في دوري المحترفين، جمعت الفريقين 15 مواجهة، كسب النصر 11 منها، وفاز الحزم مرتين، وحسم التعادل مباراتين، وفي الرياض تحديدًا، تواجه الطرفان سبع مرات، فاز النصر في خمس منها، وانتصر الحزم في مواجهة واحدة، وحضر التعادل مرة واحدة فقط.