الخليج ونيوم يبحثان عن العودة إلى طريق الانتصارات

يدخل فريق الخليج الأول لكرة القدم وضيفه نيوم مباراتهما، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي، «جولة يوم التأسيس»، بهدف استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من التذبذب في الجولات الماضية.

ويخوض الخليج المواجهة بعد ست مباريات دون فوز، تعادل في ثلاث منها، وخسر مثلها، ما جعله يتراجع خطوة في سباق المراكز المتقدمة، أما نيوم فكان أكثر توازنًا في نتائجه خلال الجولات الست الأخيرة، بتحقيقه انتصارين إلى جانب تعادلين وخسارتين.

وفي مواجهة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بالتعادل 1ـ1، ما يمنح لقاء الإياب طابعًا تنافسيًا إضافيًا بين الجارين في سلم الترتيب، إذ يحتل نيوم المركز الثامن برصيد 28 نقطة جمعها من ثمانية انتصارات، وأربعة تعادلات، وتسع خسائر، بينما يأتي الخليج تاسعًا بـ 27 نقطة حققها من سبعة انتصارات، وستة تعادلات، وثماني خسائر.