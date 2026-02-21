المريخ يحتج: قرارات حكام الهلال أثرت على العدالة

قدم نادي المريخ السوداني، الجمعة الماضي، احتجاجًا إلى الاتحاد الرواندي لكرة القدم، بسبب أداء الطاقم التحكيمي، الذي أدار مواجهته أمام الغريم التقليدي الهلال في الدوري.

وتغلب المريخ 2ـ1 على الهلال في قمة سودانية، لعبت بالدوري الرواندي، الثلاثاء الماضي، بعدما سجل هدفًا في كل شوط، لكن الفريق لم يكن راضيًا عن القرارات التحكيمية على الرغم من الانتصار.

ونشر المريخ ‌عبر حسابه في «فيسبوك»: «أن عدد من القرارات ⁠التحكيمية التي شهدتها المباراة جاءت غير متسقة مع المعايير الفنية المطلوبة، وأثرت بصورة مباشرة على مبدأ العدالة التنافسية ونتيجة اللقاء».

وأضاف المريخ أنه طالب «بإجراء مراجعة فنية رسمية للحالات محل الاحتجاج، واتخاذ ما يلزم لضمان ⁠أعلى درجات النزاهة والجودة التحكيمية في ‌المباريات المقبلة».

وسُمح لفريقي الهلال والمريخ اللعب في الدوري الرواندي هذا الموسم إلى جانب مواطنهما أهلي ود مدني في محاولة لمواصلة اللعب بالوقت الذي تمنع فيه الحرب الأهلية في بلادهم أي فرصة لاستئناف النشاط الرياضي بشكل طبيعي.