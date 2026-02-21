3.403 أيام.. الاتحاد يلاحق هزيمة الهلال دوريا في الرياض

يفتقد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الانتصار دوريًا على منافسه الهلال خلال الأعوام التسعة الأخيرة في المواجهات التي تجمعهما على ملعب الأول في الرياض، قبل مباراتهما، السبت، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، التي يحتضنها «المملكة أرينا» معقل الأزرق العاصمي.

ويعود آخر فوز اتحادي على نظيره الهلالي في الرياض قبل تسعة أعوام، وتحديدًا أكتوبر 2016 حينها انتصر بهدفين نظيفين على ملعب الملك فهد الدولي، أحرزهما أحمد عسيري، وعبد العزيز العرياني.

وخاض الفريقان خلال هذه الفترة ثماني مباريات، تمكن فيها لاعبو الهلال من تحقيق الفوز بخمس مباريات في حين حضر التعادل في ثلاث مواجهات أخرى.

ويتفوق الهلال تاريخيًا على ضيفه في دوري المحترفين، حيث تقابلا 35 مرة، فاز الهلال في 18 مباراة، وانتصر الاتحاد في سبع، وحضر التعادل في 10 مباريات أخرى.

ويتربع أزرق العاصمة على الصدارة برصيد 53 نقطة، بعدما فاز في 16 مباراة وتعادل بخمس، ولم يخسر أي مباراة.

ويقدم الهلال مستويات جيدة، ونتائج إيجابية، وضعته في الصدارة دون خسارة، ويسعى إلى حصد النقاط الثلاث للبقاء في الصدارة، خاصة أن تعثره، ولو بالتعادل مع فوز مطارده المباشر النصر، سيعيد الصدارة للأخير، ولهذا سيرمي بكل ثقله من أجل الفوز دون سواه.

أما الاتحاد، فعلى الرغم من ابتعاده عن المنافسة على اللقب، إلا أنه قدم ثلاث مباريات جيدة على مستوى الأداء والنتيجة، منها اثنتان في الآسيوية، ويأمل أن يكون حاضرًا، السبت، للظهور بنتيجة إيجابية، خاصة أنه استعاد بعض لاعبيه المصابين.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 37 نقطة، إثر فوزه في 11 مباراة، وتعادله في أربع مقابل الخسارة في ست مباريات.