الملاكم العالمي مايويذر يعود من الاعتزال

أعلنت شركة «سي إس آي سبورتس» «فايت سبورتس» المروجة للنزالات، السبت عودة فلويد مايويذر، بطل العالم السابق في الملاكمة، من الاعتزال، السبت.

ومن المقرر أن يخوض ‌مايويذر ⁠نزالًا استعراضيًا، الربيع المقبل، ضد أسطورة ⁠الملاكمة مايك تايسون، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان النزال، بعد غياب عن أي نزال رسمي له منذ نحو عقد من الزمن.

وقال مايويذر «48 عامًا» في بيان على الموقع الإلكتروني للشركة التي وقع عقدًا معها أخيرًا: «لا يزال لدي ما ⁠يلزم لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية ‌في الملاكمة ـ ‌من حدث مايك تايسون المقبل، إلى نزالي الاحترافي ‌التالي بعده ـ لن يحقق أحد ‌دخلًا أكبر من الدخول إلى الصالات، أو يجذب جمهورًا عالميًا أكبر، أو يدر أموالًا أكثر من كل حدث مثلما يحدث معي».

وستكون ‌هذه المرة الرابعة التي يعود فيها الملاكم الأمريكي من الاعتزال، بعد ⁠اعتزاله ⁠السابق في أعوام 2007 و2015 و2017، وكان آخرها خلال فوزه على كونور مكجريجور ليرفع رصيده إلى 50 انتصارًا دون خسارة، لكنه خاض على الرغم من ذلك عدة نزالات استعراضية منذ ذلك الحين.

وعلى مدار مسيرة مهنية امتدت ثلاثة عقود، تغلب مايويذر على عدد من أفضل الملاكمين في عصره، وتصدر ثلاثة نزالات تعد الأعلى ربحًا في التاريخ، ضد ماني باكياو، ومكجريجور، وكانيلو ألفاريز.