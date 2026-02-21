تغييرات الكلاسيكو.. 6 يغيبون.. و7 جدد ينتظرون الفرصة

فقدت مباراة الكلاسيكو، التي تجمع بين فريق الهلال الأول لكرة القدم ومنافسه الاتحاد، السبت، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس»، ستة أسماء حضرت اللقاء السابق بينهما في البطولة.

ورحل عن الهلال أربعة لاعبين خاضوا مباراة الفريقين ضمن الدور الأول، التي انتهت زرقاء بثنائية، في 24 أكتوبر الماضي، فيما غادر من الاتحاد ثلاثة أسماء لعبت اللقاء، أحدهم انتقل للاتجاه المقابل.

وتضمنت قائمة الفريق العاصمي في تلك المباراة 20 لاعبًا، بينهم علي البليهي، قلب الدفاع، وعبد الإله المالكي، لاعب الوسط، وعبد الله رديف وعبد الله الحمدان، رأسا الحربة، ولم يدخل منهم الملعب سوى الأخير، خلال الوقت بدل الضائع، فيما ظلّ زملاؤه الثلاثة احتياطيين.

وفي فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أعير البليهي ورديف إلى الشباب والفيحاء على الترتيب، فيما فك الحمدان ارتباطه بالنادي وانضمّ للنصر، واتخذ المالكي الخطوة ذاتها، بالتراضي مع الهلال، وحطّ الرّحال في الدرعية «درجة أولى».

بدوره، دخل الاتحاد اللقاء ذاته بقائمة مكوّنة من 20 لاعبًا، منهم المهاجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، لاعب الوسط، وفوّاز الصقور، الظهير الأيمن، وشارك النجمان الأجنبيان أساسيين، فيما حل زميلهما بديلًا خلال الشوط الثاني.

وعبر النافذة الشتوية، فض الاتحاد وبنزيما ارتباطهما، لينتقل اللاعب إلى الهلال، فيما رحل كانتي لفنربخشة التركي، والصقور معارًا إلى الشباب.

ويتطلع بنزيما إلى خوض الكلاسيكو للمرة الأولى بقميص «الأزرق»، فيما تنتظر خمسة أسماء هلالية جديدة تسجيل باكورة مشاركاتهم في المواجهة، بعد انضمامهم للفريق خلال الفترة الشتوية.

وتتضمن قائمة الأسماء الخمسة الثلاثي المحلي مراد هوساوي، لاعب الوسط، وريّان الدوسري، حارس المرمى، والجناح سلطان مندش، إلى جانب المهاجم الفرنسي محمد قادر ميتي، ومواطنه سايمون بوابري، لاعب الوسط.

وبرفقتهم تعاقد الهلال مع الإسباني بابلو ماري، قلب الدفاع، لكنه ليس مقيدًا في القائمة المحلية للفريق، ولا يملك فرصة لعب الكلاسيكو.

وفيما استقبل الهلال سبعة أسماء جديدة في المجمل، رحّب الاتحاد بخمسة، منهم الصاعدان طلال حاجي، رأس الحربة، وفرحة الشمراني، لاعب الوسط، بعد إنهاء إعارتهما للرياض، إلى جانب المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا، والمغربي يوسف النصيري، رأس الحربة، والكاميروني ستيفان كيلر، قلب الدفاع.

وسبق لحاجي والشمراني الظهور في الكلاسيكو مع الاتحاد، فيما يطمح إلينيخينا والنصيري إلى نيل فرصة لعب المباراة للمرة الأولى، أما كيلر فهو على غرار ماري ليس مقيدًا ضمن القائمة المحلية.