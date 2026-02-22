قبل الاتحاد.. إنزاجي يلغي معسكر الهلال

ألغى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المعسكر الداخلي في مقر النادي، الذي اعتاد تنظيمه قبل المواجهات بـ24 ساعة، ابتداء من مباراة الاتحاد، عند الـ 10:00 من مساء السبت، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة 23 من دوري روشن، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

أوضح المصدر ذاته أن اللاعبين سيجتمعون عصرًا في مقر النادي، بعدها يعقد الاجتماع الفني لتحديد العناصر التي سيقع عليها الاختيار للقائمة، على أن يتناول الجميع وجبه الإفطار، ومن ثم المغادرة إلى ملعب المباراة.

وبين المصدر أن هذا القرار سيستمر في جميع المباريات التي تلعب خلال شهر رمضان الجاري، بهدف إراحة اللاعبين خلال فترة الصيام، جراء ضغط المباريات.

من جهته، أوضح لـ«الرياضية» مصدر خاص أن البرنامج الغذائي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، تم إعداده بالطريقة المثلى، وفق تواقيت التدريبات في شهر رمضان، إلى جانب الإفطار الغذائي، الذي يسبق المباريات، وفق حجم المجهود البدني.