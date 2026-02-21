الاتفاق والقادسية.. كوستا بديل الغنام و3 يعوّضون الموقوفين

يفتتح السعودي سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ملف مواجهة القادسية، التي تلعب الإثنين عند الـ 10:00 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، التي تم ترحيلها لهذا الموعد، خلال مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب ديسمبر الماضي.

وأوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أنَّ اختيار الشهري الأولي وقع على البرازيلي جواو كوستا، بهدف تعويض غياب خالد الغنام «الموقوف» لتراكم البطاقات الملونة، بعد نيله البطاقة الصفراء الرابعة أمام الفتح.

وبيَّنت أنَّ الشهري سيعمد إلى إيجاد حلول هجومية لتعويض غياب هداف الفريق، وصاحب ثاني أعلى عدد مساهمات في الدوري بـ 13 مساهمة، على أن يتم توظيف العناصر الهجومية وفق النهج التكتيكي الذي سيضعه قبل المباراة.

في المقابل، يفقد القادسية المدافع الأوروجوياني جاستون ألفاريز، وتركي العمار، لاعب الوسط، للسبب ذاته، على أن يكون وليد الأحمد وهيثم عسيري والبرتغالي أوتافيو مونتيرو خيارات بديلة للإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب الفريق.

ويحتل الاتفاق المرتبة السادسة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، مقابل 50 نقطة للقادسية في المركز الرابع.