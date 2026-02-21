كاميلا تخضع إلى جراحة في الوجه

خضعت البولندية كاميلا سيلير، متسابقة التزلج السرعي، إلى جراحة ناجحة بعدما أصيبت بشفرة لاعبة منافسة في وجهها خلال حادث في سباق 1500 متر على المضمار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو كورتينا».

وقال كونراد نيدزفييدزكي، مسؤول الفريق، لقناة «يوروسبورت»: «خضعت كاميلا لعملية جراحية لإعادة تجميع العظم التالف الذي ظهر في الأشعة، وتنظيف كل شيء».

وأضاف: «التورمات ما زالت موجودة، وأن سيلير ستخضع لمزيد من الفحوص للعين في المستشفى». مشيرًا إلى أنه من غير الواضح متى سيتم إخراجها.

وسقطت سيلير «25 عامًا» خلال دور الثمانية، الجمعة، وخلال انزلاقها على الجليد أصيبت بطريق الخطأ بشفرة المتزلجة الأمريكية كريستين سانتوس ـ جريسولد تحت عينها اليسرى.

وتوقف السباق على الفور، وتم حجب سيلير عن الجماهير بواسطة غطاء أبيض أثناء تلقيها العلاج، ثم نقلت على محفة خارج الحلبة، وأشارت بإبهامها علامة على الاطمئنان.

وأوضح مسؤولو الفريق أنها تلقت غرزًا جراحية، ثم نقلت إلى المستشفى.

وقال نيدزفييدزكي: «بما أن الجرح في الوجه وقد تم خياطته بعدة غرز والمنطقة غنية بالدم، فعلينا أن نتحلى بالصبر، وهذا ينطبق أيضًا على كاميلا».