كلابو يحصد الذهبية السادسة في الأولمبياد

فاز النجم النرويجي يوهانس هوسفلوت كلايبو بميداليته الذهبية السادسة في نسخة واحدة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو كورتينا» بعدما انتصر في سباق 50 كيلومترًا لاختراق الضاحية للرجال.

وشن كلايبو هجومه على آخر تل ليحسم الذهبية التاريخية متقدمًا على مارتن لوستروم نيينجيت وإميل إيفرسن، في أول اكتساح نرويجي كامل لمنصة التتويج في هذا السباق منذ 102 عام.

وتفوق بفارق ميدالية ذهبية واحدة على الأمريكي إريك هايدن، الذي كان قد اكتسح جميع سباقات التزلج السريع الخمسة في عام 1980.

وأصبح كلايبو، في وقت سابق من هذه النسخة، الرياضي الأكثر تتويجًا بالذهبيات إجمالًا، ورفع الآن رقمه القياسي إلى 11 ذهبية.

وجاءت ذهبياته الأخرى في هذه الألعاب بسباقات السرعة، و10 كيلومترات، وسكياثلون 20 كيلومترًا، وسباق السرعة للفرق، والتتابع، بعدما حصد الذهبيات الست كاملة كما فعل في بطولة العالم العام الماضي.