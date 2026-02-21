السبت.. يايسله يفتح ملف ضمك

يفتح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ملف الإعداد لمواجهة ضمك، التي تنظم عند الـ 10:00 من مساء الإثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن يايسله سيفرض تدريبين فقط، السبت والأحد، قبل المغادر إلى أبها بطائرة خاصة، استعدادًا لهذه المواجهة، التي ستتحدد فيها جاهزية التركي ميريح ديميرال، الذي وصل إلى مراحل متقدمة من التأهيل جراء إصابته، التي غيبته عن المشاركة بالمواجهات الماضية.

ومنح يايسله جميع اللاعبين إجازة، الجمعة، عقب الفوز على النجمة 4ـ1، في الجولة الماضية، بهدف المحافظة على سلامة الفريق، ومنحهم راحة كافية لإبعادهم عن الإصابات، في ظل ضغط المباريات.

ويحتل الأهلي، قبل ختام الجولة 23 الليلة، المرتبة الثانية برصيد 53 نقطة، بعد الفوز بـ 16 مباراة، والتعادل في خمس، وخسارة مواجهة وحيدة.