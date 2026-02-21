ميسي يلاحق رونالدو في سباق الأهداف

حامت الشكوك حول إمكانية مشاركة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، الساعي إلى هدفه الـ 900 في مسيرته، مع فريقه في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد في الدوري.

ويستهل إنتر ميامي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة لوس أنجليس إف سي، السبت.

وأكد المدرب الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو لحامل اللقب، الجمعة، أنَّ ميسي بخير، وتدرّب مع بقية الفريق طوال الأسبوع الماضي.

وقال: «كان في حالة جيدة وأحاسيسه إيجابية للغاية. لذا، فهو مستعد تمامًا مثل باقي أفراد الفريق».

وأضاف ماسشيرانو أنَّ جميع اللاعبين الذين سافروا مع الفريق إلى كاليفورنيا سيكونون متاحين، مقرًا أنه يتوقع مباراة صعبة أمام لوس أنجليس، نظرًا للمستوى المرتفع للفريقين.

وتعرض الأسطورة الأرجنتينية إلى إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى في التعادل أمام برشلونة جواياكيل الإكوادوري 2ـ2 فبراير الماضي.

وعلى الرغم من أنَّ بطل مونديال قطر 2022 استهل المباراة أساسيًّا، إلا أنَّه اضطر إلى مغادرة المستطيل الأخضر في الدقيقة «58» ومتابعة اللقاء من على مقاعد البدلاء.

واختار إنتر ميامي إعادة جدولة وتجريبيته الأخيرة قبل بداية الموسم أمام إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في بورتوريكو إلى الـ 26 من الشهر الجاري، بدلًا من موعدها الأصلي في الـ 13 منه.

وعاد الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات إلى التدريبات مع بقية أفراد الفريق بعد إصابته بالشد.

وينتظر إنتر ميامي، المتوّج بطلًا للدوري بفوزه على فانكوفر وايتكابس، هذا الموسم استحقاقات عديدة أبرزها مشاركته في كأس أبطال الكونكاكاف.

ويقترب ميسي في عمر الـ 38 عامًا من تحطيم رقم قياسي جديد في مسيرته المثقّلة بالإنجازات والألقاب، حيث يضع نصب عينيه هدفه الرقم 900.

وسجَّل «البرغوث» الصغير 896 هدفًا مع الأرجنتين وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وناديه الجاري.

وينتظر المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، مواجهة من العيار الثقيل أمام إسبانيا، بطلة أوروبا، في الدوحة في 27 مارس المقبل.

ومن المتوقع أن تكون مجرد مسألة وقت فقط قبل أن يسجل ميسي الأهداف الأربعة التي يحتاج إليها ليصل إلى هدفه الـ 900.

في الوقت الجاري، وحده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو «41 عامًا» الذي ما زال ينشط في الملاعب مع النصر، وصل إلى هذا الحاجز، بعدما حقق هذا الإنجاز في سبتمبر 2024.

وعزَّز «CR7» رصيده التهديفي إلى 962 هدفًا، وبات على بُعد 38 هدفًا من 1000 هدف.

وبدأت رحلة ميسي التهديفية مايو 2005، عندما خرج اللاعب المراهق من مقاعد البدلاء في الدقيقتين الأخيرتين من فوز برشلونة على ألباسيتي 2ـ0، ليسجل هدف فريقه الثاني والأول له في عالم الاحتراف.

وتتوزع أهداف ميسي على الشكل التالي: 672 هدفًا في 778 مباراة مع برشلونة، و32 هدفًا في 75 مباراة مع سان جيرمان، و77 هدفًا في 88 مباراة مع إنتر ميامي، إضافة إلى 115 هدفًا في 196 مباراة بقميص منتخب بلاده، ليصل إجمالي أهدافه إلى 896 هدفًا في 1137 مباراة.