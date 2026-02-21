جميل: هزمت الهلال.. والكلاسيكو أزرق

أكد أحمد جميل، أسطورة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وقائده السابق، أن أجمل لحظاته حين سجل الهدف الأول في انتصار مثير للقطب الجداوي على مضيفه الهلال في قلب الرياض بنتيجة 2ـ1، وسط تألق زملائه مثل الراحل محمد الخليوي وعبدالله ريحان وإسماعيل حكمي وعبدالله فوال وفلاديمير.

وأوضح لـ«الرياضية» جميل قبل مواجهة الكلاسيكو السبت ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي: «جفاف أجواء الرياض يتعبنا فعلًا كلاعبين قادمين من رطوبة جدة، لكن في الشتاء والبرد يزداد الحماس ويصبح الدافع أقوى».

لا يتردد «السد العالي» في الإشارة إلى الثنائي الأسطوري يوسف الثنيان وفهد الغشيان، اللذين وصفهما بـ«الأخطر على الإطلاق»، بفضل مهارتهما العالية، ومراوغاتهما الناجحة، وسرعتهما التي كانت تُعاني منها خطوط دفاع الاتحاد كثيرًا.

وعن كلاسيكو السبت، أكد جميل: «بلا شك الهلال أقوى الآن، خاصة على أرضه وبين جماهيره، حيث يصعب التغلب عليه، لكن الضعف يولد قوة.. وأتمنى أن يعود الاتحاد إلى عاداته ويخطف النقاط».

وتوقع جميل أن تأتي حلول الاتحاد من الفرنسي موسى ديابي والجزائري حسام عوار، مشيرًا إلى أن من يسيطر على وسط الملعب في أول 30 دقيقة سيحسم المباراة مبكرًا، وقال: «نسبة فوز الهلال أعلى من الاتحاد في هذه المباراة تحديدًا».



أما عن الدوري الموسم الجاري، فأعرب جميل عن أسفه: «الاتحاد فقد نقاطًا كثيرة بسبب ظروف صعبة، والمنافسة أصبحت معقدة جدًا».