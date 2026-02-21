الرئيس الأمريكي: رونالدو أنت الأعظم.. نحتاجك بأسرع وقت

وجّه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، السبت، رسالة إلى كريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، داعيًا إياه للقدوم إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت.

وأظهرت الرسالة، عبر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على «تيك توك»، قول ترامب مخاطبًا رونالدو: «رونالدو.. أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أمريكا، انطلق فورًا، نحتاجك بأسرع وقت».

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة، خاصة مع ظهور مشاهد مُولّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما جعل بعض المتابعين يتساءلون عن طبيعة الرسالة وسياقها.

ويواصل «صاروخ ماديرا» التألق مع أصفر العاصمة، ويحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 18 هدفًا، خلف إيفان توني المتصدر بـ23 هدفًا، وجوليان كينيونيس، لاعب القادسية، بالمركز الثاني بـ 22 هدفًا.