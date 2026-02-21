خماسية تطيح بمدرب ويلينجتون

قدم جيانكارلو إيتاليانو، مدرب فريق ويلينجتون فينكس الأول لكرة القدم، استقالته مباشرة بعد خسارة فريقه الكبيرة بنتيجة 5ـ0 أمام أوكلاند في لقاء قمة نيوزيلندي بالدوري الأسترالي، السبت، بعد هدف عكسي سجله الحارس جوش أولوايمي، كان بمثابة الشرارة لأداء كارثي للفريق على أرضه.

وخرج الإنجليزي أولوايمي من منطقته في ‌الدقيقة 24 ‌لاعتراض تمريرة طويلة، لكنه أخطأ ‌في ⁠تقدير مسار الكرة ووجهها ⁠برأسه إلى شباك فريقه بالخطأ.

وسجل أوكلاند ثلاثة أهداف إضافية من ثلاث تسديدات على المرمى، لينهي الشوط الأول متقدمًا 4ـ0.

واستبدل إيتاليانو الحارس بين شوطي المباراة، لكن أوكلاند واصل سيطرته و⁠حسم اللقاء بسهولة، لتغيب الانتصارات عن ويلينجتون للمباراة الخامسة ‌على التوالي.

وأعلن إيتاليانو، الذي تولى المسؤولية ‌في أبريل 2023، استقالته في المؤتمر ‌الصحافي عقب المباراة، متحملًا كامل المسؤولية في الهزيمة والأداء الضعيف لويلينجتون هذا الموسم، إذ يحتل النادي المركز العاشر في الدوري الأسترالي المكون ‌من 12 فريقًا.

وقال إيتاليانو: «أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو ⁠الخسارة ⁠أمام هذا الفريق. أنا لست من مشجعي أوكلاند، ولا أحب طريقة لعبه، لكن لا يمكن أن تخسر أمام منافسين كهؤلاء. هذا أمر غير مقبول في أي مكان في العالم».

وأضاف: «بمجرد أن استقبلنا الهدف، أعتقد أننا فقدنا تركيزنا بسهولة شديدة، وهذا شيء يرمز لأداء الفريق هذا الموسم. بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبها جوش في المرمى، فأنا من اختاره».