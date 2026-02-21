النزهان: الفوز هلالي.. وبنزيما إضافة

لاعب من مواليد 19 أبريل 1979، بدأ مشواره مع كرة القدم في فئات الهلال السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، ولعب في مركز الظهير الأيمن، وقدَّم مستويات جعلته أحد عناصر المنتخب السعودي في درجاته «الناشئين والشباب»، ولا يملك إلا مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأول شارك خلالها ضد منتخب سنغافورة في صيف 2001.

وحصد مع الأزرق 15 بطولة رسمية خلال مسيرته مع الفريق، التي امتدت منذ صعوده إلى الفريق الأول في منتصف التسعينيات حتى عام 2005. وفي 2007 انتقل إلى خوض تجربة احترافية مع سدوس، لكن مشواره لم يستمر طويلًا، حتى قرَّر اعتزال كرة القدم، ويملك شهادة التدريب «A»، الصادرة من الاتحاد الآسيوي.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار محمد النزهان، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق، أكد أنَّ الفوز في قمة الدوري خلال كلاسيكو الهلال والاتحاد سيكون من نصيب الأزرق، مشيرًا إلى أنَّ الفرنسي بنزيما سيجعل الهلال أفضل.

01

في البداية.. مَن الأقرب إلى الفوز في الكلاسيكو الذي يجمع فريق الهلال وضيفه الاتحاد؟

المباراة صعبة، ولكنني أتوقع الفوز سيكون من نصيب الهلال.

02

كيف ترى مستوى الفريقين في الفترة الجارية؟

الاتحاد في الفترة الأخيرة تحسَّن وتطوَّر كثيرًا، أما الهلال مع بنزيما لم يظهر بعد، ولكنه لاعب ذو قيمة عالية، وسيجعل الهلال أفضل في المباريات المقبلة.

03

كيف يمكن للهلال تخطي الاتحاد؟

المباراة تحمل تحديًا كبيرًا خاصة بعد انتقال كريم بنزيما إلى الهلال، وحضور المغربي يوسف النصيري إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وهذا يجعل اللقاء أكثر قوة وصعوبة، ولكن أتوقع أن يتجاوزها الهلال خاصة أنها على أرضه وبين جماهيره.

04

كيف ترى تعامل الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال مع المباراة؟

شاهدنا مباراة الدور الأول بين الفريقين، التي تعامل معها إنزاجي بحذر وحقق المطلوب والعودة من جدة بالنقاط الثلاث، وهذا ما أتوقعه في مباراة السبت، لأن التكتيك والانضباط داخل الملعب هو الفيصل بين الفريقين.

05



ما الرسالة التي تقدمها للاعبي الهلال قبل المباراة؟

اللاعبون مستشعرون أهمية المباراة وضرورة الحفاظ على الصدارة، والجهاز الفني قادر على تجاوز المباراة بنتيجة إيجابية، ويجب على اللاعبين التركيز طوال الـ90 دقيقة، حتى يحققوا ما يطمحون له ويسعدوا جماهيرهم.

06

ما أفضل فريق في دوري روشن السعودي؟

الهلال

07

ومَن أفضل لاعب؟

جوشوا كينج، مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم، وكنت أتمنى أن يكون مع الهلال.