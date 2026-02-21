اختصاصي تغذية ينصح لاعبي «الكلاسيكو»: اهتموا بـ«الكربوهيدرات» والماء

أوضح أسامة الزير، اختصاصي تغذية علاجية بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، أنَّ توقيت تنظيم المباريات في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار بأربع ساعات يعد مثاليًّا، كون الفترة كافية لمنح الجسم فرصة لهضم الوجبة الأساسية وتحويلها إلى طاقة مخزنة «جليكوجين» في العضلات.

وقال لـ«الرياضية» الزير، في تصريح خاص قبل مواجهة «الكلاسيكو» بين الهلال والاتحاد في قمة منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن، السبت: «يجب على لاعبي الهلال والاتحاد تناول وجبة خفيفة متنوعة تحتوي على البروتينات الكافية للاستعداد العضلي، على أن تكون الوجبة غنية بالكربوهيدرات».

وذكر: «يجب أن تكون وجبة الإفطار غنية بالكربوهيدرات المعقدة، متوسطة البروتين، وقليلة الدهون والألياف لتجنب مشاكل الهضم، فالكربوهيدرات المحرك الأساسي، ويمكن أخذها من أصناف مثل: أرز أبيض، معكرونة، بطاطس مسلوقة، أو خبز أسمر، وكذلك البروتين لبناء العضلات صدر دجاج مشوي، سمك أو بيض».

وحذر اختصاصي التغذية من أهمية التقليل من السلطات الورقية الكثيفة والدهون «مثل السمن والزيوت الثقيلة» في هذه الوجبة بما أنها تبطئ عملية الهضم، وربما تسبّب تشنجات أثناء الجري».

وأشار إلى أنه لا بد من شرب الماء الكافي، كون الجفاف يعد العدو الأول للرياضي في رمضان، وبيَّن: «بما أنَّ اللاعب لديه 4 ساعات منذ بداية الإفطار، فيتوجب عليه أن يبدأ بما يعادل من «2 إلى 3» تمرات مع كوب ماء أو لبن، ويستمر في شرب الماء على فترات «جرعات صغيرة متكررة» وليس دفعة واحدة، على أن يستهدف شرب من 1.5 إلى 2 لتر قبل انطلاق المباراة، مع التأكد من وجود كمية كافية من الصوديوم في الأكل، لتعويض ما سيفقد خلال التعرق.

واختتم الزير نصائحه بأن اللاعب لا بد أن يتناول وجبة خفيفة قبل المباراة بـ «60 ـ 90 دقيقة»، لرفع مستوى السكر في الدم، ومنح الجسم طاقة فورية، مثل الموز «مصدر ممتاز للبوتاسيوم والطاقة السريعة»، أو قطعة توست مع عسل أو مربى، أو حفنة بسيطة من المكسرات غير المملحة.