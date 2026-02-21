3 مسارات ثقافية في 8 مدن سعودية

تنظم بيوت الثقافة التابعة لهيئة المكتبات، الأحد، فعاليات في 8 مدن سعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وفق ما بثته وكالة الأنباء السعودية، السبت.

وتنظم الفعاليات في جميع بيوت الثقافة الثمانية في كلٍ من الرياض، الدمام، بريدة، أحد رفيدة، جيزان، نجران، حائل، وسكاكا، عبر حزمة من البرامج والأنشطة الثقافية التي تعزز قيم التأسيس وتستحضر إرثه الوطني في قالب إبداعي معاصر، حيث تنطلق الفعاليات عبر ثلاثة مسارات رئيسة، هي: مسرح التأسيس، وتجارب التأسيس، وذاكرة التأسيس.

ويركز مسار مسرح التأسيس على تقديم أمسيات شعرية، وجلسات حوارية، وعروض ثقافية تثري المشهد الوطني بسرد تاريخي رصين يُبرز القيم التي تأسست عليها الدولة السعودية، فيما يتيح مسار تجارب التأسيس للزوار معايشة أجواء مرحلة التأسيس عبر تجارب وأنشطة ثقافية تفاعلية تعكس الممارسات والقيم الثقافية المرتبطة بتلك الحقبة التاريخية.

ويتضمن مسار ذاكرة التأسيس ورشًا ثقافية قائمة على القراءة والكتابة والتعبير الإبداعي، بهدف توثيق القيم والقصص والرموز الثقافية المتصلة بتاريخ التأسيس، وترسيخ حضورها في الوعي المجتمعي.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العاصم، الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات، أن بيوت الثقافة أصبحت منصات وطنية فاعلة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في صناعة مجتمع حيوي بهوية راسخة.

ويأتي هذا التفعيل تأكيدًا على دور بيوت الثقافة بوصفها حاضنات مجتمعية تعزز روح الانتماء، وترسخ الفخر بتاريخ الوطن، وتسهم في صناعة أثر ثقافي مستدام يمتد للأجيال المقبلة.