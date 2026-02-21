الدور الثاني.. البداية اتحادية والتفوق هلالي

يتفوق فريق الهلال الأول لكرة القدم على مستوى المواجهات المباشرة أمام الاتحاد في الدور الثاني من دوري المحترفين السعودي قبل مباراتهما السبت ضمن الجولة 23، على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

والتقى الفريقان في 17 مباراة سابقة بهذا الدور، حقق خلالها الهلال 8 انتصارات، مقابل 5 للاتحاد، و4 تعادلات.

على صعيد الأهداف، سجل لاعبو الهلال 29 هدفًا في شباك الاتحاد، بينما أحرز لاعبو القطب الجداوي 21 هدفًا .

ورغم هذا التفوق العام، نجح الاتحاد في خطف الفوز في آخر مواجهة بالدور الثاني «موسم 2024ـ2025»، حيث انتصر بنتيجة 4ـ1 في الجولة 21.

سجل حينها ستيفن بيرجوين هدفين، إلى جانب حسن كادش وكريم بنزيما، بينما جاء هدف الهلال الوحيد عبر ماركوس ليوناردو.

كما حقق الاتحاد الفوز في أول كلاسيكو بالدور الثاني في تاريخ دوري المحترفين «موسم 2008ـ2009»، بنتيجة 2ـ1 في الجولة 22، بأهداف نايف هزازي وهشام أبو شروان، مقابل هدف نيكولا رادوي للهلال.

أما آخر انتصار للهلال في كلاسيكو الدور الثاني أمام الاتحاد، فيعود إلى موسم 2023ـ2024، حين فاز 3ـ1 في الجولة 22، بأهداف صالح الشهري ومالكوم وسعود عبد الحميد، مقابل هدف نجولو كانتي للاتحاد.

ويُذكر أن أول فوز هلالي في كلاسيكو الدور الثاني بدوري المحترفين كان في موسم 2011ـ2012، بنتيجة 2ـ0 في الجولة 20، بثنائية نواف العابد ومحمد الشلهوب.

في السياق الحالي، سبق للهلال أن تغلب على الاتحاد الموسم الجاري في مواجهة الدور الأول «الجولة 6» بنتيجة 2ـ0، حيث سجل محمدو دومبيا هدفًا بالخطأ في مرماه، وأضاف ماركوس ليوناردو الهدف الثاني.